POLÍCIA
POLÍCIA

Homem morre e outras quatro pessoas ficam feridas após ataque a tiros na Bahia

Vítima foi identificada como Edmilson Pedro da Silva Junior, de 25 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/03/2026 - 12:41 h

Policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados
Um homem de 25 anos foi morto e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na noite de sexta-feira, 6, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua Joana Pereira da Silva. A vítima fatal foi identificada como Edmilson Pedro da Silva Junior, atingido por diversos disparos de arma de fogo e morto ainda no local.

Segundo as primeiras informações da investigação, um grupo de homens armados chegou à residência em dois veículos e abriu fogo contra pessoas que estavam reunidas no imóvel. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Além de Edmilson, outras quatro pessoas foram baleadas. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade de saúde da cidade.

Policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) também foram acionados e confirmaram a ocorrência ao chegar ao local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo e a perícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança da região também estão sendo analisadas.

x