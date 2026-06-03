Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos em comércio na Bahia

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Um jovem de 23 anos foi morto e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros registrado na noite de terça-feira, 2, em Feira de Santana, na Bahia. A ocorrência foi registrada na Rua do México, no bairro Parque Tamandari.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas estavam em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas por dois homens armados.

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Segundo relatos colhidos durante a investigação, os suspeitos desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. Após o ataque, a dupla fugiu.

Jaelson de Jesus Santos Freitas, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro vítimas, com idades de 26, 36, 42 e 45 anos, foram atingidas pelos tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro aos sobreviventes e os encaminharam para uma unidade de saúde. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Policiais militares da 67ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e isolar a área. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do ataque.