Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

“Ato Pacífico”, diz PL após Motta pedir suspensão de deputados

O Partido Liberal se manifestou após Motta pedir punição aos parlamentares que estavam na mesa diretora

Por Gustavo Zambianco

09/08/2025 - 13:58 h
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

O Partido Liberal, PL, presidido por Valdemar Costa Neto, se manifestou, neste sábado, 09, após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Republicanos, solicitar a suspensão dos parlamentares que ocuparam a mesa diretora da Casa para obstruir os trabalhos nesta semana.

Por meio de nota, o partido disse que “que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.

Somado a isso, o partido afirmou que seus parlamentares foram movidos pela “responsabilidade de representar milhões de brasileiros”.

Leia Também:

Lula e Putin tem conversa por telefone neste sábado; saiba o assunto
Deputado baiano é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro
CCJ pede apoio de embaixada para colher depoimento de Zambelli

Pedido de suspensão

A mesa da diretoria da Câmara, comandada por Motta, requereu a suspensão, por seis meses dos seguintes políticos:

  • Júlia Zanatta (PL);
  • Zé Trovão (PL);
  • Marcos Pollon (PL);
  • Marcel Van Hattem (Novo).

Os parlamentares obstruíram as votações das suspensões após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pleitearam a votação do projeto de lei que anistia os réus condenados por golpe de Estado.

Confira a nota completa do PL

“O Partido Liberal reafirma seu compromisso com a democracia, com a harmonia entre os Poderes e com o exercício pleno das prerrogativas parlamentares.

Sobre o encaminhamento de representações contra deputados de nossa bancada à Corregedoria da Câmara, é importante esclarecer que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.

O PL expressa total apoio aos seus parlamentares, que agiram movidos pela responsabilidade de representar milhões de brasileiros que esperam que suas vozes sejam ouvidas. Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade de suas ações.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta Partido Liberal pl Suspenção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x