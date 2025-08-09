POLÍCIA
“Ato Pacífico”, diz PL após Motta pedir suspensão de deputados
O Partido Liberal se manifestou após Motta pedir punição aos parlamentares que estavam na mesa diretora
Por Gustavo Zambianco
O Partido Liberal, PL, presidido por Valdemar Costa Neto, se manifestou, neste sábado, 09, após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Republicanos, solicitar a suspensão dos parlamentares que ocuparam a mesa diretora da Casa para obstruir os trabalhos nesta semana.
Por meio de nota, o partido disse que “que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.
Somado a isso, o partido afirmou que seus parlamentares foram movidos pela “responsabilidade de representar milhões de brasileiros”.
Pedido de suspensão
A mesa da diretoria da Câmara, comandada por Motta, requereu a suspensão, por seis meses dos seguintes políticos:
- Júlia Zanatta (PL);
- Zé Trovão (PL);
- Marcos Pollon (PL);
- Marcel Van Hattem (Novo).
Os parlamentares obstruíram as votações das suspensões após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pleitearam a votação do projeto de lei que anistia os réus condenados por golpe de Estado.
Confira a nota completa do PL
“O Partido Liberal reafirma seu compromisso com a democracia, com a harmonia entre os Poderes e com o exercício pleno das prerrogativas parlamentares.
Sobre o encaminhamento de representações contra deputados de nossa bancada à Corregedoria da Câmara, é importante esclarecer que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.
O PL expressa total apoio aos seus parlamentares, que agiram movidos pela responsabilidade de representar milhões de brasileiros que esperam que suas vozes sejam ouvidas. Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade de suas ações.”
