“Ato Pacífico”, diz PL após Motta pedir suspensão de deputados

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O Partido Liberal, PL, presidido por Valdemar Costa Neto, se manifestou, neste sábado, 09, após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Republicanos, solicitar a suspensão dos parlamentares que ocuparam a mesa diretora da Casa para obstruir os trabalhos nesta semana.

Por meio de nota, o partido disse que “que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.

Somado a isso, o partido afirmou que seus parlamentares foram movidos pela “responsabilidade de representar milhões de brasileiros”.

Pedido de suspensão

A mesa da diretoria da Câmara, comandada por Motta, requereu a suspensão, por seis meses dos seguintes políticos:

Júlia Zanatta (PL);

Zé Trovão (PL);

Marcos Pollon (PL);

Marcel Van Hattem (Novo).

Os parlamentares obstruíram as votações das suspensões após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pleitearam a votação do projeto de lei que anistia os réus condenados por golpe de Estado.

Confira a nota completa do PL

“O Partido Liberal reafirma seu compromisso com a democracia, com a harmonia entre os Poderes e com o exercício pleno das prerrogativas parlamentares.

Sobre o encaminhamento de representações contra deputados de nossa bancada à Corregedoria da Câmara, é importante esclarecer que as manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes.

O PL expressa total apoio aos seus parlamentares, que agiram movidos pela responsabilidade de representar milhões de brasileiros que esperam que suas vozes sejam ouvidas. Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade de suas ações.”