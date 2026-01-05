Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Bahia: mulher é presa após esfaquear o irmão durante briga por sofá

Suspeita fugiu após o ataque, mas foi localizada pela polícia ainda com a arma do crime

Luan Julião

Por Luan Julião

05/01/2026 - 15:42 h
Desentendimento envolvendo a posse de um sofá teria motivado a agressão
Desentendimento envolvendo a posse de um sofá teria motivado a agressão

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tentar matar o próprio irmão após um desentendimento familiar ocorrido na manhã deste domingo, 4, no município de Serrinha, localizado no interior da Bahia. O caso foi registrado no povoado de Entrude, na zona rural da cidade.

De acordo com informações apuradas junto à polícia, a confusão teve início durante uma discussão envolvendo parentes e estaria relacionada à posse de um sofá. A suspeita morava na mesma residência que o irmão, a mãe, o marido e os filhos, mas havia construído um imóvel ao lado da casa da família e pretendia levar o móvel como parte da mudança.

Ainda segundo a polícia, o irmão teria impedido a retirada do sofá, o que intensificou a discussão. Em meio ao desentendimento, a mulher se exaltou e acabou atacando o irmão com uma faca, atingindo-o na região do tórax. As investigações apontam que o episódio também foi motivado por conflitos familiares anteriores.

A vítima foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal de Serrinha. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde permanece sob cuidados médicos.

Após o ataque, a suspeita fugiu do local, mas foi localizada pouco tempo depois por equipes policiais. No momento da abordagem, ela ainda estava com a faca utilizada no crime e confessou a agressão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil e segue sob investigação da Polícia Civil.

x