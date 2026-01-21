POLÍCIA
Brasil tem queda de assassinatos pelo 5º ano seguido
Foram registrados mais de 34 mil casos em 2025
Por Victoria Isabel
O Brasil registrou queda no número de assassinatos pelo quinto ano consecutivo. Em 2025, foram contabilizadas 34.086 mortes violentas, contra 38.374 em 2024, uma redução de 11%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O total ainda não inclui os dados de dezembro dos estados de São Paulo e Paraíba, que não haviam sido inseridos no sistema federal até a divulgação do balanço. Mesmo com a inclusão estimada desses números, a queda anual deve se manter acima de 10%.
Entram na estatística homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados são enviados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública ao governo federal.
Tendência de queda
Desde 2021, o país apresenta redução contínua nas mortes violentas, com uma queda acumulada de 25% desde 2020. O pico da série histórica ocorreu em 2017, com mais de 60 mil assassinatos. Após oscilações até 2020, os números passaram a cair de forma consistente.
Especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a diminuição de confrontos entre facções criminosas, aliada a políticas públicas de segurança, contribui para esse cenário. Para analistas do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), acordos e controles territoriais entre grupos armados também influenciam diretamente na redução dos homicídios.
Queda em todas as regiões
A redução ocorreu em todas as regiões do país em 2025:
- Sul: -22%
- Centro-Oeste: -18%
- Norte: -11%
- Nordeste: -10%
- Sudeste: -8%
As maiores quedas estaduais foram registradas em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Já Tocantins, Rio Grande do Norte e Roraima apresentaram aumento nos casos.
