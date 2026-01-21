Menu
POLÍCIA

Brasil tem queda de assassinatos pelo 5º ano seguido

Foram registrados mais de 34 mil casos em 2025

Por Victoria Isabel

21/01/2026 - 7:59 h
Desde 2021, o país apresenta redução contínua nas mortes violentas
O Brasil registrou queda no número de assassinatos pelo quinto ano consecutivo. Em 2025, foram contabilizadas 34.086 mortes violentas, contra 38.374 em 2024, uma redução de 11%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O total ainda não inclui os dados de dezembro dos estados de São Paulo e Paraíba, que não haviam sido inseridos no sistema federal até a divulgação do balanço. Mesmo com a inclusão estimada desses números, a queda anual deve se manter acima de 10%.

Entram na estatística homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados são enviados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública ao governo federal.

Tendência de queda

Desde 2021, o país apresenta redução contínua nas mortes violentas, com uma queda acumulada de 25% desde 2020. O pico da série histórica ocorreu em 2017, com mais de 60 mil assassinatos. Após oscilações até 2020, os números passaram a cair de forma consistente.

Especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a diminuição de confrontos entre facções criminosas, aliada a políticas públicas de segurança, contribui para esse cenário. Para analistas do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), acordos e controles territoriais entre grupos armados também influenciam diretamente na redução dos homicídios.

Queda em todas as regiões

A redução ocorreu em todas as regiões do país em 2025:

  • Sul: -22%
  • Centro-Oeste: -18%
  • Norte: -11%
  • Nordeste: -10%
  • Sudeste: -8%

As maiores quedas estaduais foram registradas em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Já Tocantins, Rio Grande do Norte e Roraima apresentaram aumento nos casos.

