Casal é preso após sequestro 'fake' para extorquir família em Salvador
Polícia descobriu farsa após familiares denunciarem suposto sequestro com pedido de resgate
Por Redação
Um plano mirabolante para arrancar dinheiro da própria família acabou com duas pessoas presas em Salvador. Um homem e uma mulher foram flagrados tentando simular um sequestro para extorquir R$ 20 mil de parentes da suposta vítima. O caso foi desvendado pela Delegacia Antissequestro (DAS) neste domingo, 27.
Segundo a polícia, o alarme foi dado na noite de sábado, quando familiares da mulher procuraram as autoridades relatando o desaparecimento e o pedido de resgate. De imediato, equipes especializadas em negociação e inteligência do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) entraram em ação.
As diligências apontaram rapidamente para uma farsa: a mulher que supostamente estaria em cativeiro, na verdade, dividia um quarto de hotel com o cúmplice no Centro de Salvador. No local, os policiais encontraram documentos falsificados e outros itens usados na encenação.
O casal foi levado para a unidade policial e autuado em flagrante por extorsão e falsificação de documentos. Após exames de corpo de delito, ambos permaneceram sob custódia e estão à disposição da Justiça.
