Casal é preso após sequestro 'fake' para extorquir família em Salvador

Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) - Foto: Poliana Lima / Ascom SSP

Um plano mirabolante para arrancar dinheiro da própria família acabou com duas pessoas presas em Salvador. Um homem e uma mulher foram flagrados tentando simular um sequestro para extorquir R$ 20 mil de parentes da suposta vítima. O caso foi desvendado pela Delegacia Antissequestro (DAS) neste domingo, 27.

Segundo a polícia, o alarme foi dado na noite de sábado, quando familiares da mulher procuraram as autoridades relatando o desaparecimento e o pedido de resgate. De imediato, equipes especializadas em negociação e inteligência do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) entraram em ação.

As diligências apontaram rapidamente para uma farsa: a mulher que supostamente estaria em cativeiro, na verdade, dividia um quarto de hotel com o cúmplice no Centro de Salvador. No local, os policiais encontraram documentos falsificados e outros itens usados na encenação.

O casal foi levado para a unidade policial e autuado em flagrante por extorsão e falsificação de documentos. Após exames de corpo de delito, ambos permaneceram sob custódia e estão à disposição da Justiça.