Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Caso Benício: médica teria tentado adulterar prontuário após morte

Menino morreu em novembro, após receber uma alta dose de adrenalina na veia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 7:29 h
Imagem ilustrativa da imagem Caso Benício: médica teria tentado adulterar prontuário após morte
-

A médica Juliana Brasil pode ter tentado adulterar o prontuário médico, após a morte do menino Benício Xavier, de seis, anos, para omitir o erro. Ao menos três testemunhas afirmam a intenção, em depoimento, segundo o delegado Marcelo Martins, responsável pelo caso.

Benício morreu no dia 23 de novembro, após receber uma alta dose de adrenalina na veia, prescrita pela suspeita. De acordo com o delegado, a tentativa de adulteração foi relatada por pessoas que trabalhavam no hospital no momento da morte da criança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A médica teria tentado obter acesso à prescrição médica original para suprimi-la e editar os dados no sistema para que não aparecesse o fato dela ter prescrito errado a adrenalina pela via endovenosa e não pela via de nebulização", disse Martins.

A médica admitiu o erro em um documento enviado à polícia e em mensagens em que pediu ajuda ao médico Enryko Queiroz, mas a defesa dela afirma que a confissão foi feita "no calor do momento".

Leia Também:

Caso Benício: técnica teria alertado colega sobre uso de adrenalina
Tentativa de estupro: médica é atacada em unidade de saúde de Salvador
Médica que fraudou cota para negros vai pagar R$ 720 mil em reparação

Se confirmada a tentativa, a situação da médica com a Justiça pode se agravar. A polícia avalia a questão do dolo eventual, ou seja, se houve alguma indiferença em relação à vida de Benício.

Por enquanto, tanto Juliana quanto a técnica de enfermagem responsável pela aplicação do medicamento, respondem ao inquérito em liberdade. Segundo o advogado, o pedido de prisão não pode ser feito devido a uma liminar deferida no pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa da médica e aceito pela Justiça.

Relembre o caso

<>

A criança foi a óbito em 23 de novembro, após receber uma dose de adrenalina em um hospital particular de Manaus (AM).

O menino foi levado à unidade de saúde devido a uma tosse seca e suspeita de laringite. No local, a profissional recomendou uma lavagem nasal, soro e três doses do medicamento na veia, de três miligramas cada, a cada 30 minutos.

As recomendações foram seguidas pela equipe de enfermagem. No entanto, a dose foi fatal para a criança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adulteração de prontuário benício xavier erro médico homicídio culposo hospital Manaus Juliana Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X
Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai
Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X
Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x