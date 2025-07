Chefão do tráfico de Santo Antônio de Jesus é preso na RMS

Homem foi levado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação / PCBA

Após quatro anos em fuga, um homem de 29 anos, apontado como líder do tráfico de drogas em Santo Antônio de Jesus, foi preso pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 23, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

A captura ocorreu na Rua Frei Miguel, no centro da cidade, quando o suspeito deixava sua residência. A operação foi conduzida por agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), com apoio da Coordenação de Apoio Tático e Técnico à Investigação (CATTI – Leste), e contou com trabalho de inteligência para localizar o alvo.

O preso possuía dois mandados de prisão em aberto. Um deles é referente ao assassinato de José dos Santos Souza e à tentativa de homicídio contra o filho da vítima, em outubro de 2021, no bairro Maria Preta, em Santo Antônio de Jesus. De acordo com a polícia, pai e filho foram alvos de disparos enquanto estavam em um carro. José não resistiu aos ferimentos.

O segundo mandado diz respeito ao homicídio de Adenilton Ramos Silva, ocorrido neste ano na zona rural do município vizinho, Conceição do Almeida.

Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.