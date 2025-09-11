Clandestino: mais de 300 kg de carnes com insetos são apreendidas em caminhão

Toda a carne apreendida foi entregue à ADAB para as providências cabíveis - Foto: Divulgação | Ascom/PCBA

Um caminhão que transportava 330kg de carne imprópria para consumo humano foi apreendido nesta quarta-feira, 10, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador.

Dois homens, de 22 e 24 anos, que realizavam o transbordo das mercadorias, foram conduzidos à delegacia. A carne, sem o Selo de Inspeção Federal (SIF) e sem nota fiscal, apresentava insetos e sinais de má conservação.

Sem condições sanitárias

A ação foi realizada por equipes da 6ª Delegacia Territorial de Brotas (DT/Brotas), que constataram a utilização de veículos sem condições sanitárias e de refrigeração adequadas para o transporte de alimentos.

Na unidade policial, os suspeitos confessaram o transporte irregular. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) foi acionada e, em perícia preliminar, confirmou que a carga não era segura para consumo humano.

Investigação

Toda a carne apreendida foi entregue à ADAB para as providências cabíveis. Também foi solicitada a perícia dos veículos utilizados no crime. As investigações seguem para identificar outros integrantes do esquema.