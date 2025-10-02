Depósito clandestino com 20 mil garrafas de bebidas é desarticulado

Polícia Civil ampliou, nos últimos dias, fiscalizações em galpões e bares suspeitos de vender bebidas sem nota fiscal - Foto: Reprodução

Cerca de 20 mil garrafas suspeitas de serem reutilizadas em esquemas de envase clandestino foram apreendidas nesta quinta-feira, 2, durante uma operação da Polícia Civil em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

As equipes da Seccional localizaram um galpão utilizado como depósito irregular de vasilhames de bebidas alcoólicas. No local, as garrafas estavam separadas por marca e funcionários foram flagrados realizando a higienização dos frascos, indício de que seriam preparados para novo envase e posterior venda.

Segundo depoimento do proprietário, o material seria enviado para Passa Quatro (MG), onde ocorreria o reabastecimento, possivelmente de forma ilegal.

Em meio ao avanço dos casos de intoxicação provocados por bebidas adulteradas com metanol, a Polícia Civil ampliou, nos últimos dias, fiscalizações em galpões e bares suspeitos de vender bebidas sem nota fiscal.

A média é de 34 locais vistoriados diariamente, e embora nem sempre haja apreensão, irregularidades são encontradas com frequêcia, como:

recipientes usados;

garrafas vencidas;

produtos falsificados

No caso de Mogi, os agentes classificaram a estrutura como “de grande porte”.

Preocupação nacional

O problema ganhou repercussão nacional após o aumento dos casos de intoxicação por metanol em diferentes estados.

Um levantamento da Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo) aponta que 36% das bebidas alcoólicas vendidas no país são falsificadas, contrabandeadas ou adulteradas.