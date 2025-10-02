Menu
POLÍCIA
SALVADOR

Vendedor de acarajé é agredido com barra de ferro na praia da Barra

Samu precisou ser acionado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/10/2025 - 19:39 h
Praia da Barra
Praia da Barra -

Um vendedor de acarajé foi brutalmente agredido com uma barra de ferro durante uma briga na praia da Barra, na tarde desta quinta-feira, 2.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a guarnição foi acionada por populares e ao chegar no local, a equipe constatou a vítima com ferimentos na cabeça.

"O agressor foi contido por populares no momento da chegada da equipe. Nossa guarnição interveio imediatamente para garantir a segurança de todos e impedir novas agressões, tanto contra a vítima quanto contra o detido", diz a nota.

Ainda de acordo com a GCM, após a estabilização da situação no local, o agressor foi conduzido à delegacia da Barra para a adoção das medidas legais cabíveis. Já a vítima, foi atendida pelo Samu e posteriormente encaminhada ao HGE.

Motivação

Segundo relatos preliminares do próprio detido, o motivo da agressão teria sido um desentendimento anterior relacionado a questões de entorpecentes, porém, a veracidade desses fatos está sob investigação da Polícia Civil.

