Vendedor de acarajé é agredido com barra de ferro na praia da Barra

Praia da Barra - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Um vendedor de acarajé foi brutalmente agredido com uma barra de ferro durante uma briga na praia da Barra, na tarde desta quinta-feira, 2.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a guarnição foi acionada por populares e ao chegar no local, a equipe constatou a vítima com ferimentos na cabeça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O agressor foi contido por populares no momento da chegada da equipe. Nossa guarnição interveio imediatamente para garantir a segurança de todos e impedir novas agressões, tanto contra a vítima quanto contra o detido", diz a nota.

Ainda de acordo com a GCM, após a estabilização da situação no local, o agressor foi conduzido à delegacia da Barra para a adoção das medidas legais cabíveis. Já a vítima, foi atendida pelo Samu e posteriormente encaminhada ao HGE.

Motivação

Segundo relatos preliminares do próprio detido, o motivo da agressão teria sido um desentendimento anterior relacionado a questões de entorpecentes, porém, a veracidade desses fatos está sob investigação da Polícia Civil.