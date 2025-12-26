Desentendimento termina em assassinato no interior da Bahia

Caso está sob investigação da Polícia Civil - Foto: Reprodução Políca Civil

Um homem identificado como Ícaro Pires dos Santos, de 28 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira, 25, no bairro de Jequiezinho, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações preliminares, a vítima atuava como vigilante e retornava de uma festa quando se envolveu em uma confusão.

Durante o desentendimento, um dos envolvidos efetuou disparos de arma de fogo contra Ícaro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Em nota, a 1ª Delegacia Territorial de Jequié (DT/Jequié) informou que já possui indícios de autoria do homicídio. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e diligências seguem em andamento para localizar o suspeito, além de esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.