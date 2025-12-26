Dono de ferro-velho é encontrado morto na Bahia

Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição - Foto: Reprodução/ Montagem

O desaparecimento de Ademilson Moreira do Rosário, de 42 anos, dono de um ferro-velho, terminou em tragédia, na tarde de quinta-feira, 25, feriado de Natal. O corpo dele foi localizado em avançado estado de decomposição, dentro de um córrego na Rua Belmiro, no bairro Lagoa Grande, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

Grande, como era mais conhecido, foi localizado morto pelos irmãos, nas proximidades do estabelecimento o qual era proprietário. Ele estava desaparecido há três dias. Durante o levantamento cadavérico, familiares e a companheira de Ademilson informaram que vários pertences dele foram levados.

A Polícia Civil apura o crime como latrocínio - roubo com resultado morte. Até a tarde desta sexta-feira, 26, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso. As informações são do Acorda Cidade.