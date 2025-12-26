Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LATROCÍNIO

Dono de ferro-velho é encontrado morto na Bahia

Ele estava desaparecido há três dias

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/12/2025 - 14:02 h
Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição
Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição -

O desaparecimento de Ademilson Moreira do Rosário, de 42 anos, dono de um ferro-velho, terminou em tragédia, na tarde de quinta-feira, 25, feriado de Natal. O corpo dele foi localizado em avançado estado de decomposição, dentro de um córrego na Rua Belmiro, no bairro Lagoa Grande, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

Grande, como era mais conhecido, foi localizado morto pelos irmãos, nas proximidades do estabelecimento o qual era proprietário. Ele estava desaparecido há três dias. Durante o levantamento cadavérico, familiares e a companheira de Ademilson informaram que vários pertences dele foram levados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no Recôncavo Baiano
Homem é morto na noite de Natal após atender ligação misteriosa
Bebê é salva por policiais militares após se engasgar em Itinga

A Polícia Civil apura o crime como latrocínio - roubo com resultado morte. Até a tarde desta sexta-feira, 26, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso. As informações são do Acorda Cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo de bombeiros corpo encontrado córrego crime Departamento de Polícia Técnica desaparecido DPT Famíliares feira de santana feriado feriado de Natal ferro velho investigação em andamento Lagoa Grande latrocínio moradores perícia pertences roubados Polícia Civil roubo seguido de morte segurança pública suspeitos não identificados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Corpo de Ademilson estava em avançado estado de decomposição
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x