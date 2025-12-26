Homem é morto na noite de Natal após atender ligação misteriosa

Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu - Foto: Reprodução

Um crime chocou os moradores do bairro Gabriela, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, nesta quinta-feira, 25, noite de Natal. Por volta das 20h55, um homem identificado como Geovane da Silva Almeida, de 34 anos, foi executado a tiros em via pública, às margens da Bica da Gabriela.

Segundo informações de familiares, momentos antes de ser surpreendido a tiros por homens, ainda não identificados e que chegaram ao local em um Ford Fiesta vermelho, o rapaz recebeu um telefonema. Ele saiu logo após atender a ligação. O aparelho celular de Geovane foi localizado com parentes e apreendido pela polícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao lado do corpo, foram encontrados 11 estojos de pistola calibre 380 e três projéteis. De acordo com informações da Polícia Civil, Geovane não possuía antecedentes criminais. O órgão segue apurando a motivação e tentando identificar e prender os suspeitos. Nas proximidades, câmeras de videomonitoramento podem contribuir para a identificação dos suspeitos.