Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXECUÇÃO NO NATAL

Homem é morto na noite de Natal após atender ligação misteriosa

Ele saiu de casa logo depois de atender o telefonema

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/12/2025 - 13:32 h
Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu
Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu -

Um crime chocou os moradores do bairro Gabriela, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, nesta quinta-feira, 25, noite de Natal. Por volta das 20h55, um homem identificado como Geovane da Silva Almeida, de 34 anos, foi executado a tiros em via pública, às margens da Bica da Gabriela.

Segundo informações de familiares, momentos antes de ser surpreendido a tiros por homens, ainda não identificados e que chegaram ao local em um Ford Fiesta vermelho, o rapaz recebeu um telefonema. Ele saiu logo após atender a ligação. O aparelho celular de Geovane foi localizado com parentes e apreendido pela polícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bebê é salva por policiais militares após se engasgar em Itinga
Ex-chefe da PRF é preso no Paraguai ao tentar fugir do Brasil
Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Ao lado do corpo, foram encontrados 11 estojos de pistola calibre 380 e três projéteis. De acordo com informações da Polícia Civil, Geovane não possuía antecedentes criminais. O órgão segue apurando a motivação e tentando identificar e prender os suspeitos. Nas proximidades, câmeras de videomonitoramento podem contribuir para a identificação dos suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

11 estojos calibre 380 25 de dezembro 3 projéteis bairro Gabriela Execução a tiros feira de santana Ford Fiesta vermelho Geovane da Silva Almeida HOMEM ASSASSINADO identificação de suspeitos investigação em andamento Motivação do Crime Polícia Civil Salvador segurança pública suspeitos não identificados telefonema antes do crime véspera de Natal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Homem estava em casa, quando recebeu ligação e saiu
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x