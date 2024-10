Homem é executado em Pernambués após receber ligação

Caso aconteceu na Travessa Wilde Lima, no bairro de Pernambués. - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem identificado como Jailton Santos de Almeida Júnior, também conhecido como “Índio”, foi morto na tarde desta terça-feira, 15, na Travessa Wilde Lima, no bairro de Pernambués.

Segundo informações da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima recebeu uma ligação e foi ao encontro de dois homens, mas chegando no local recebeu vários tiros. Informações preliminares que traficantes do Comando Vermelho (CV) mandaram executar o homem, no entanto, a informação não foi confirmada pela polícia.

A Polícia Militar isolou a área para a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia também:

>> Motorista que atropelou catador disputava racha no momento do acidente

>> Noite de Terror: Pernambués sofre com mais uma madrugada de tiroteios

>> Quadrilha especializada em assalto a prédios de luxo é desarticulada

Segundo a Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. As primeiras diligências foram realizadas e a autoria e motivação ainda estão sendo esclarecidas.

Durante a madrugada desta terça-feira, uma mulher também foi assassinada a tiros em Pernambués.