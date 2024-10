Motorista que atropelou catador disputava racha no momento do acidente

Caso aconteceu na Avenida Dorival Caymmi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O motorista que atropelou e causou a morte do catador de recicláveis Danilo Santos de Jesus, de 42 anos, disputava um “racha” no momento do acidente, em Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Polícia Civil.

Veja também:

>>>Vídeo: homem arromba teto e rouba itens em restaurante na Graça

>>>Bairros de Salvador completam 24h sem circulação de ônibus; entenda

O catador foi atropelado na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, no sábado, 12. “Dois carros estavam disputando corrida, quando um deles perdeu o controle e subiu na calçada, atropelando a vítima, e logo após colidiu com um poste de energia”, informou a Polícia Civil.

>>>Noite de Terror: Pernambués sofre com mais uma madrugada de tiroteios

>>>Mulher é morta a tiros no bairro de Pernambués

Os dois saíram do local e não deram assistência às vítimas. Dentro do carro envolvido no acidente havia duas pessoas que serão investigadas por homicídio culposo.