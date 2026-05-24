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POLÍCIA

Dino diz não ver ilegalidade em prisão preventiva e nega liberdade a Deolane

Inflenciadora é investigada por lavagem de dinheiro para o PCC

Victoria Isabel
Por
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),Flávio Dino, negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa da influenciadora Deolane Bezerra e afirmou não ver “manifesta ilegalidade” na prisão preventiva da empresária.

A decisão foi assinada no sábado, 23, e publicada neste domingo, 24. A defesa tentou reverter a prisão por meio de uma reclamação enviada ao STF, pedindo a revogação da medida, prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares.

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Deolane foi presa na última quinta-feira, 21, durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital.

Na decisão, Dino afirmou que o tipo de ação apresentado pela defesa não permite aprofundamento na análise de provas e destacou que ainda existem recursos que podem ser analisados nas instâncias inferiores.

“Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício”, escreveu o ministro.

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Investigação

Segundo as investigações, Deolane teria recebido valores por meio de uma transportadora apontada como empresa de fachada usada para movimentar dinheiro da facção criminosa.

A Polícia Civil afirma que a influenciadora mantinha relação com pessoas ligadas ao núcleo financeiro do PCC, incluindo parentes de Marcola. O inquérito aponta ainda que ela teria papel relevante no suposto esquema de lavagem de dinheiro.

A prisão preventiva foi decretada após a Justiça considerar risco de fuga. De acordo com a investigação, Deolane havia retornado ao Brasil após passar semanas na Europa.

A influenciadora nega as acusações e afirma que os valores recebidos foram referentes ao exercício da advocacia.

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Tags

Deolane Bezerra PCC STF

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