POLÍCIA

Dois corpos são encontrados boiando em praia no Lobato

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 1º

Por Brenda Lua Ferreira

01/08/2025 - 10:54 h
Corpos de dois homens, ainda não identificados, foram encontrados boiando, na manhã desta sexta-feira, 1º, em uma das principais praias do bairro do Lobato, Subúrbio de Salvador.

De acordo com imagens enviadas ao portal A TARDE, um dos homens estava com uma farda de uma empresa de engenharia e um objeto similar a uma coleira, no pescoço, e o outro, foi achado com as mãos amarradas, trajando uma camisa branca.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O portal A TARDE procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, mas até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

corpos crime HOMICÍDIO investigação Polícia Civil Praia do Lobato Salvador segurança pública subúrbio

