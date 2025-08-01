Dois corpos são encontrados boiando em praia no Lobato

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Corpos de dois homens, ainda não identificados, foram encontrados boiando, na manhã desta sexta-feira, 1º, em uma das principais praias do bairro do Lobato, Subúrbio de Salvador.

De acordo com imagens enviadas ao portal A TARDE, um dos homens estava com uma farda de uma empresa de engenharia e um objeto similar a uma coleira, no pescoço, e o outro, foi achado com as mãos amarradas, trajando uma camisa branca.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O portal A TARDE procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, mas até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.