Esquema de tráfico tem R$ 15 milhões bloqueados em operação no sul da Bahia

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Ordens são executadas nas cidades baianas de Canavieiras, Una, Uruçuca, Itabuna e Eunápolis - Foto: Imagens: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Salitre, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 29, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus). A ação ocorre em municípios do sul da Bahia e também no estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, no âmbito financeiro, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 15 milhões em bens e valores ligados aos investigados. A medida tem como objetivo descapitalizar a organização criminosa e impedir a continuidade das atividades ilícitas.

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Ao todo, estão sendo cumpridos 47 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão e 20 de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Canavieiras.

As ordens são executadas nas cidades baianas de Canavieiras, Una, Uruçuca, Itabuna e Eunápolis, além de uma ação no município de Ubatuba (SP), o que evidencia o alcance interestadual da organização investigada.

Atuação da organização criminosa

As investigações apontam que o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções e atuação coordenada.

Segundo a apuração, a quadrilha utilizava o município de Canavieiras como base logística para o armazenamento e distribuição de entorpecentes, além de ser um ponto estratégico para articulação das atividades criminosas.

O grupo também mantinha conexões com outras cidades da região e ramificações em diferentes estados do país.

Operação Salitre

A operação mobiliza cerca de 160 agentes das forças de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, que atuam de forma simultânea para evitar fugas, destruição de provas e a continuidade dos crimes.

| Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSP

A ação conta ainda com a participação de diversas unidades especializadas das forças de segurança da Bahia, reforçando o caráter integrado da operação.

De acordo com a FICCO/Ilhéus, a Operação Salitre representa mais um avanço no combate ao crime organizado na região, com foco não apenas na responsabilização penal dos envolvidos, mas também na desarticulação completa da estrutura logística, operacional e financeira do grupo.