Ex-funcionária de hospital na Bahia é presa por aplicar golpes em pacientes

A prisão ocorreu durante a Operação Panaceia - Foto: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Uma ex-funcionária de uma unidade hospitalar de Feira de Santana foi presa na manhã desta quinta-feira, 7, suspeita de aplicar golpes em pacientes que ultrapassam R$ 45 mil. Um jovem de 24 anos, apontado como cúmplice, também foi detido.

A prisão ocorreu durante a Operação Panaceia, realizada para apurar os estelionatos contra pacientes em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos, que buscavam cirurgias particulares.

Modus Operandi

De acordo com a investigação, a mulher utilizava o conhecimento prévio do sistema de saúde, após atuar em uma unidade de Feira de Santana, para agendar procedimentos inexistentes e cobrar valores indevidos. Mesmo desligada da função, ela teria mantido o esquema. O homem é apontado como responsável por movimentar o dinheiro nas próprias contas bancárias, oferecendo suporte logístico ao golpe.

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias, expedidos pela Vara Criminal de Capela do Alto Alegre. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Delegacia de Capela do Alto Alegre.

Os suspeitos foram encaminhados às unidades policiais e estão à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outras vítimas e aprofundar a apuração dos fatos.