Ex-vereador acusado de matar jovem grávida vai a júri popular na Bahia

O júri popular do ex-vereador Valdnei da Silva Caires, preso pelo desaparecimento de Beatriz Pires da Silva, tem início nesta quinta-feira, 16, em Barra da Estiva. A jovem, de 25 anos, desapareceu em 2023 e o corpo ainda não foi localizado.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Batriz foi vista pela última vez em 11 de janeiro de 2023, ao entrar em um carro pertencente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, veículo que, segundo a polícia, era frequentemente utilizado por Valdnei, então vereador.

Beatriz era mãe de uma criança de dois anos e estava grávida de seis meses quando sumiu. As investigações apontam que o ex-parlamentar, seria o pai do bebê. Antes de desaparecer, Beatriz contou à mãe que faria uma viagem com o pai de seu filho, cuja identidade nunca foi revelada.

Durante as investigações, a polícia confirmou que Beatriz e Valdnei mantinham um relacionamento amoroso. O ex-vereador foi preso em 21 de junho de 2023, por determinação judicial, acusado de homicídio qualificado.

Pouco depois, em 12 de julho de 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) apresentou denúncia por feminicídio, alegando que o crime foi motivado pelo fato de o político não aceitar que a gravidez fosse tornada pública, já que ele possuía grande prestígio na cidade.

Valdnei também teve o mandato cassado em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Barra da Estiva, em decisão unânime.