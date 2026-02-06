Filho de PM desaparece em Salvador e mobiliza buscas da polícia

Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Um jovem, filho de um subtenente da Polícia Militar da Bahia, está desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 4, em Salvador. O caso foi comunicado à PM na madrugada desta quinta-feira, 5 e mobilizou equipes da 48ª Companhia Independente (CIPM).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desaparecimento teria ocorrido no bairro de Sussuarana. Desde as primeiras horas após o registro, policiais militares realizam diligências e buscas na localidade conhecida como Parque Jocélia, apontada como o último local onde o jovem e o veículo que ele utilizava teriam sido vistos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que as guarnições foram acionadas assim que tomaram conhecimento do caso e iniciaram ações na área indicada, além de regiões adjacentes. As circunstâncias do desaparecimento ainda são tratadas como preliminares.

As buscas seguem em andamento, com reforço do policiamento na região. A PM acompanha o caso e pede a colaboração da população. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181.