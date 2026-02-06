Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Filho de PM desaparece em Salvador e mobiliza buscas da polícia

Caso foi comunicado à PM na madrugada desta quinta-feira e mobilizou equipes da 48ª CIPM

Luan Julião

Por Luan Julião

06/02/2026 - 14:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família -

Um jovem, filho de um subtenente da Polícia Militar da Bahia, está desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 4, em Salvador. O caso foi comunicado à PM na madrugada desta quinta-feira, 5 e mobilizou equipes da 48ª Companhia Independente (CIPM).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desaparecimento teria ocorrido no bairro de Sussuarana. Desde as primeiras horas após o registro, policiais militares realizam diligências e buscas na localidade conhecida como Parque Jocélia, apontada como o último local onde o jovem e o veículo que ele utilizava teriam sido vistos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ultrafarma: MP denuncia empresários e auditores fiscais por corrupção
Networking? Polícia desarticula esquema de indicação de traficantes
PM reage a assalto e atira em suspeito após jogo do Bahia

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que as guarnições foram acionadas assim que tomaram conhecimento do caso e iniciaram ações na área indicada, além de regiões adjacentes. As circunstâncias do desaparecimento ainda são tratadas como preliminares.

As buscas seguem em andamento, com reforço do policiamento na região. A PM acompanha o caso e pede a colaboração da população. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento investigação Parque Jocélia polícia militar Salvador sussuarana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x