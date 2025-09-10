Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Foragido do assalto ao Banco Central de Fortaleza é preso em Campinas

Preso em Campinas, homem participou do audacioso assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005

Luan Julião

Por Luan Julião

10/09/2025 - 18:12 h
Polícia Militar de São Paulo
Polícia Militar de São Paulo -

A Polícia Militar de São Paulo, por meio do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), capturou nesta quarta-feira (10), em Campinas, um homem que participou do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005 e estava foragido da Justiça.

Segundo a corporação, o criminoso foi abordado próximo ao aeroporto de Viracopos enquanto estava em um carro de aplicativo com mais duas pessoas. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo ao entregar os documentos, o que despertou a atenção dos policiais. Ao investigar, os agentes constataram que a identidade apresentada era falsa e confirmaram que ele estava foragido.

O suspeito já havia sido preso pelo assalto ao Banco Central em 2005, mas não retornou ao sistema prisional em duas ocasiões em que recebeu saída temporária, incluindo uma em 2008 e outra em fevereiro deste ano. Em 2022, ele foi novamente detido em São Paulo utilizando documento falso.

Além do crime em Fortaleza, o homem também é investigado por um assalto a banco ocorrido em 1995, na cidade de Itaquaquecetuba (SP). Seu histórico criminal inclui associação criminosa, homicídio, tráfico de drogas e uso de documento falso.

A ocorrência está sendo registrada na 2ª Seccional de Campinas.

