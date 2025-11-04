Governo combaterá facções em presídios com investimento de mais de R$100 mi

Complexo Penitenciário da Mata Escura em Salvador (ilustração) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O sistema prisional da Bahia terá investimento pesado de mais de R$ 100 milhões para reforçar a segurança e combater o crime organizado dentro dos presídios.

O anúncio das novidades aconteceu por parte do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Castro, na manhã desta terça-feira (4), no CAB, durante o encontro que debateu ações de segurança pública no estado.

Segundo o líder da pasta, o governador Jerônimo Rodrigues já liberou novas vagas e cursos de formação para policiais penais. “O governador vai investir, só em 2026, mais de 100 milhões de reais no nosso sistema. Ele sabe que é uma peça-chave no combate à criminalidade, para trazer uma paz social também nas ruas”, afirmou.

Castro também ressaltou a importância do apoio do governo para resolver problemas que, de acordo com ele, foram criados pelos governos de direita.

“Mil quatrocentas novas vagas, quatrocentas e trinta e duas vagas requalificadas aqui na capital, totalizando quase duas mil vagas. Nós estamos atendendo já o Plano Pena Justa, já foi o plano homologado, sem nenhuma ressalva, e nós temos três anos para cumprir esse plano e mudar o estado de coisas inconstitucionais que aconteciam, que vinha há muito tempo, de cinquenta, sessenta anos atrás de governos de direita”, disparou.

Convocação de novos policiais

Além de ter mais espaço para colocar os criminosos atrás das grades, Castro celebrou o aumento no número de policiais penais a partir de 2026. Serão convocados 153 agentes, além do curso de formação para outros 267.

“No próximo ano, vamos ter 440 novos policiais penais para trabalhar na SEAP, para trabalhar no combate ao crime organizado dentro das unidades prisionais e, principalmente, para trabalhar na ressocialização e reintegração social desses presos”, vibrou o secretário.