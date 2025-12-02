Menu
POLÍCIA
CRIME

Grávida, professora confessa sexo com aluno de 15 anos

Acusada diz que não sabia que o jovem era menor de idade

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/12/2025 - 13:51 h
Imagem ilustrativa da imagem Grávida, professora confessa sexo com aluno de 15 anos
-

Uma professora de 37 anos confessou ter feito sexo diversas vezes com um aluno de 15, na cidade de Newcastle, na Austrália. A mulher é mãe de um bebê de dois meses, mas afirma não saber a identidade do pai.

Em audiência na última semana, a professora confirmou o crime e disse que as relações sexuais aconteceram em outubro de 2024, quando já tinha sido presa e liberta sob fiança. A acusada afirma que não sabia que o jovem era menor de idade, segundo informações do NY Post.

Karly Rae teria ligado para o adolescente várias vezes e tentado convencê-lo a mentir para a polícia, enquanto ela aguardava o julgamento em liberdade. No entanto, a vítima se recusou e pediu ajuda aos pais e ela foi presa em junho. Devido à gravidez, ela foi liberada.

A educadora aliciou o estudante através das redes sociais, quando sugeriu um encontro com o garoto antes do início das aulas. "Vou levar meu brinquedo”, escreveu Rae em uma mensagem.

O julgamento

Com a confissão, Rae foi acusada de abusar sexualmente do adolescente, por possuir material de abuso infantil, aliciar uma criança para atividade sexual ilegal e cometer um ato com a intenção de obstruir a justiça.

Além de perder o emprego, ela está proibida de permancecer em ambientes em que menores de 16 anos estajam desacompanhados. A sentença deverá sair apenas em março de 2026.

