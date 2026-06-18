Grupo usa 'apps' de relacionamento e hospedagem para extorquir turistas em Salvador

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Um grupo em Salvador está sendo investigado por atrair homens por meio de aplicativos de encontros e manté-los em privação de liberdade até realização de transferências bancárias. Quatro suspeitos são alvo da Operação Verdadeiro Encontro, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nesta quinta-feira, 18.

As diligências cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros da Liberdade e de São Cristóvão. As investigações tiveram início após o registro de ocorrência feito por uma das vítimas.

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Na ocasião, o homem relatou que foi atraído por uma mulher através de anúncios em sites e aplicativos de relacionamento e, após marcar um encontro em um imóvel localizado no bairro da Boca do Rio, um suspeito se apresentou como companheiro da mulher e exigiu bens e valores em troca de sua liberdade.

Posteriormente, foram identificadas outras vítimas do mesmo esquema, que tinha como principal foco homens e turistas.As apurações foram conduzidas por equipes da 9ª e da 10ª Delegacias Territoriais (DT/Boca do Rio e DT/Pau da Lima).

Entenda como agia o grupo

Segundo as investigações, o grupo é composto por quatro pessoas, que agiam de forma coordenada, com divisão de funções:

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uas mulheres trans realizavam os contatos e atraíam as vítimas por meio dos aplicativos; outros dois integrantes eram responsáveis pela abordagem, ameaças e cobrança dos valores exigidos.

Eles alugavam temporariamente casas e apartamentos por meio de plataformas digitais, atraíam as vítimas para esses lociais e, durante os encontros, as ameaçavam e mantinham sob restrição da liberdade, as obrigando a realizar transferências bancárias para obter a própria liberação.

As investigações também apontaram a utilização de filmagens íntimas como forma de intimidação e pressão psicológica contra as vítimas, ampliando o constrangimento para obtenção das vantagens.

Os imóveis eram alugados temporariamente por meio de plataformas digitais, utilizando nome de terceiros, dificultando a identificação dos envolvidos e o rastreamento dos locais utilizados para a prática criminosa.

A Operação Verdadeiro Encontro é realizada por equipes da DT/Boca do Rio e da DT/Pau da Lima, unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).