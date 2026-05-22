CRIME
Guarda municipal é denunciado por matar a própria noiva na festa de casamento
Servior teria utilizado a arma funcional para atirar contra a esposa
O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte da companheira, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, ocorrida durante a celebração do casamento dos dois, em Campinas (SP), no dia 9 de maio.
Segundo o MP, a denúncia inclui:
- os crimes de feminicídio;
- violência doméstica e familiar;
- o pedido de reconhecimento de circunstâncias agravantes, entre elas o uso de meio cruel e a prática do crime em situação que teria dificultado a defesa da vítima.
A defesa do acusado informou que ainda está dentro do prazo para apresentar manifestação à Justiça e pretende renovar o pedido para que ele responda ao processo em liberdade.
O inquérito policial foi concluído pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e encaminhado ao Ministério Público.
Crime ocorreu durante a comemoração
Conforme a investigação, o caso aconteceu durante a festa organizada para celebrar a união do casal. Relatos reunidos pela polícia indicam que os dois discutiram e houve confronto físico.
As apurações apontam que, durante o episódio, o guarda teria utilizado a arma funcional para atirar contra Nájylla. Ele deixou o local e depois retornou, quando novos disparos foram efetuados.
A vítima foi atendida por equipes do Samu, mas morreu em consequência dos ferimentos.