Guarda municipal é denunciado por matar a própria noiva na festa de casamento

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O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte da companheira, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, ocorrida durante a celebração do casamento dos dois, em Campinas (SP), no dia 9 de maio.

Segundo o MP, a denúncia inclui:

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os crimes de feminicídio;

violência doméstica e familiar;

o pedido de reconhecimento de circunstâncias agravantes, entre elas o uso de meio cruel e a prática do crime em situação que teria dificultado a defesa da vítima.

A defesa do acusado informou que ainda está dentro do prazo para apresentar manifestação à Justiça e pretende renovar o pedido para que ele responda ao processo em liberdade.

O inquérito policial foi concluído pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e encaminhado ao Ministério Público.

Crime ocorreu durante a comemoração

Conforme a investigação, o caso aconteceu durante a festa organizada para celebrar a união do casal. Relatos reunidos pela polícia indicam que os dois discutiram e houve confronto físico.

As apurações apontam que, durante o episódio, o guarda teria utilizado a arma funcional para atirar contra Nájylla. Ele deixou o local e depois retornou, quando novos disparos foram efetuados.

A vítima foi atendida por equipes do Samu, mas morreu em consequência dos ferimentos.