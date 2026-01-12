INVESTIGAÇÃO
Homem denuncia furto de carro, mas tem uma descoberta inesperada
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer o caso
Por Leilane Teixeira
Um agricultor morador de Honório Serpa, no sudoeste do Paraná, acionou a Polícia Militar após perceber o desaparecimento do próprio carro. No entanto, imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer que o veículo não havia sido furtado, mas levado por engano por um funcionário de um lava-rápido da cidade.
Segundo o relato, Adão Cardozo estava em frente a uma agropecuária no centro do município, mexendo no celular, quando deixou a chave na ignição do automóvel. Ao notar que o carro não estava mais no local onde havia estacionado, ele acionou a polícia, temendo um furto.
Esclarecimento
As imagens de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima a pé, entra no veículo e deixa o local dirigindo. Nas gravações, o agricultor aparece observando a cena, visivelmente confuso com a situação.
Abalado, Adão relatou que ficou extremamente preocupado com a possibilidade de perder o veículo e os pertences pessoais que estavam dentro, como documentos e cartões bancários. Após o desaparecimento, ele também tentou bloquear os cartões por precaução.
Buscas
Enquanto a Polícia Militar realizava buscas e montava barreiras nas saídas da cidade, um comerciante reconheceu o homem das imagens. Ele foi identificado como Márcio Padilha Moreira, funcionário de um lava-rápido do município.
O trabalhador explicou que confundiu o carro com o de uma cliente habitual, que possui um veículo semelhante e costuma deixá-lo para lavagem com a chave no contato. Como havia dois carros iguais estacionados próximos, ele acabou levando o automóvel errado.
O veículo foi localizado pouco tempo depois, sem danos, com todos os pertences no interior e já lavado. A Polícia Militar foi comunicada e a ocorrência foi encerrada no local, sem registro de crime.
Aliviado, o agricultor comemorou o desfecho inesperado da situação ao recuperar o carro em perfeitas condições.
