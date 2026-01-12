Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Membro do Comando Vermelho é preso por furtar dezenas de vacas

Homem aproveitou regime aberto para cometer furto de gado em fazenda

Luan Julião

Por Luan Julião

12/01/2026 - 18:04 h
Comparsa do criminoso segue foragido
Comparsa do criminoso segue foragido -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no sábado, 10, um homem ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) acusado de furtar gado em uma fazenda no Gama. Washington Simas dos Santos, 37 anos, foi surpreendido em sua residência, no bairro Vicente Pires.

Vídeos da ação mostram Washington algemado, respondendo a perguntas dos policiais antes de ser conduzido à delegacia. Segundo informações da 1ª Vara Criminal de Ceilândia, ele estava cumprindo pena de 15 anos por um crime cometido em 2014 e havia progredido para o regime aberto, condição que teria aproveitado para cometer os novos furtos no ano passado.

O criminoso foi flagrado roubando 29 cabeças de gado junto com um comparsa, identificado como Yuri da Silva Gonçalves, que é filho da caseira da fazenda. Em novembro de 2025, a PCDF realizou uma operação para capturar os suspeitos, mas ambos conseguiram fugir para uma área de mata.

Agora, Washington retorna à prisão para cumprir a pena original e também deverá responder pelo furto de gado. O comparsa, Yuri, permanece foragido.

