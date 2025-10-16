Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de retroescavadeira em lago na Bahia

Vítima foi identificada como Romilson Santos da Silva, de 46 anos

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 10:07 h
Vítima dirigia o veículo quando a retroescavadeira tombou e caiu no lago
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma retroescavadeira submersa em um lago na zona rural de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu na quarta-feira, 15.

A vítima foi identificada como Romilson Santos da Silva, de 46 anos. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele dirigia o veículo quando a retroescavadeira tombou e caiu no lago, ficando preso às ferragens, o que resultou em sua morte.

Acredita-se que o acidente tenha ocorrido na noite de terça-feira, 14, já que Romilson havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando-o trabalhando na região.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

acidente ilhéus lago Retroescavadeira

