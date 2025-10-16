POLÍCIA
Homem é encontrado morto dentro de retroescavadeira em lago na Bahia
Vítima foi identificada como Romilson Santos da Silva, de 46 anos
Por Redação
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma retroescavadeira submersa em um lago na zona rural de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu na quarta-feira, 15.
A vítima foi identificada como Romilson Santos da Silva, de 46 anos. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele dirigia o veículo quando a retroescavadeira tombou e caiu no lago, ficando preso às ferragens, o que resultou em sua morte.
Acredita-se que o acidente tenha ocorrido na noite de terça-feira, 14, já que Romilson havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando-o trabalhando na região.
Leia Também:
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes