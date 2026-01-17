POLÍCIA
Homem é preso em flagrante por exibir pênis para criança
Suspeito de 25 anos foi inicialmente capturado por populares
Por João Grassi
Um homem de 25 anos foi preso após ser flagrado exibindo seu pênis para uma menina de 9 anos, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso ocorreu na última quinta-feira, 15, mas foi confirmado pela Polícia Civil neste sábado, 17.
Segundo informações do g1, o suspeito, que não teve identidade revelada, foi inicialmente capturado por populares, que o agrediram e acionaram a polícia. Conforme relatos de moradores da região à reportagem, a criança estava indo sozinha para um comércio, quando foi abordada pelo homem.
Chocada com o abuso, a garota fugiu em direção aos parentes e detalhou o episódio. Após ficarem sabendo do crime, os moradores foram atrás e espancaram o criminoso, que precisou ser atendido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por causa dos ferimentos.
Autuado em flagrante
Após receber alta hospitalar, o homem foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Mulher, no mesmo município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de "satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente", que tem pena de reclusão de dois a quatro anos.
