Homem é preso em flagrante por exibir pênis para criança

Um homem de 25 anos foi preso após ser flagrado exibindo seu pênis para uma menina de 9 anos, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso ocorreu na última quinta-feira, 15, mas foi confirmado pela Polícia Civil neste sábado, 17.

Segundo informações do g1, o suspeito, que não teve identidade revelada, foi inicialmente capturado por populares, que o agrediram e acionaram a polícia. Conforme relatos de moradores da região à reportagem, a criança estava indo sozinha para um comércio, quando foi abordada pelo homem.

Chocada com o abuso, a garota fugiu em direção aos parentes e detalhou o episódio. Após ficarem sabendo do crime, os moradores foram atrás e espancaram o criminoso, que precisou ser atendido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por causa dos ferimentos.

Autuado em flagrante

Após receber alta hospitalar, o homem foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Mulher, no mesmo município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de "satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente", que tem pena de reclusão de dois a quatro anos.