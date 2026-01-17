Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por exibir pênis para criança

Suspeito de 25 anos foi inicialmente capturado por populares

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 20:33 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Um homem de 25 anos foi preso após ser flagrado exibindo seu pênis para uma menina de 9 anos, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso ocorreu na última quinta-feira, 15, mas foi confirmado pela Polícia Civil neste sábado, 17.

Segundo informações do g1, o suspeito, que não teve identidade revelada, foi inicialmente capturado por populares, que o agrediram e acionaram a polícia. Conforme relatos de moradores da região à reportagem, a criança estava indo sozinha para um comércio, quando foi abordada pelo homem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Chocada com o abuso, a garota fugiu em direção aos parentes e detalhou o episódio. Após ficarem sabendo do crime, os moradores foram atrás e espancaram o criminoso, que precisou ser atendido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por causa dos ferimentos.

Leia Também:

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador
Médicos são mortos a tiros por colega de profissão após discussão
Mica Lauro: facas, drogas e apreensões no primeiro dia de festa

Autuado em flagrante

Após receber alta hospitalar, o homem foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Mulher, no mesmo município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de "satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente", que tem pena de reclusão de dois a quatro anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso infantil crime Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Imagem ilustrativa
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Imagem ilustrativa
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Imagem ilustrativa
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x