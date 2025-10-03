INTERIOR DA BAHIA
Homem é preso por desviar 700 bois e causar prejuízo de R$ 2 milhões
Prisão aconteceu após ação conjunta das polícias da Bahia e do Espírito Santo
Por Luan Julião
Um homem de 48 anos, apontado como responsável pelo desaparecimento de cerca de 700 cabeças de gado em fazendas de Itabuna, no sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 2, no Espírito Santo, após ficar foragido por dez meses.
Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, o ex-caseiro aproveitou-se da confiança dos proprietários para desviar animais das propriedades entre 2023 e 2024, causando prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões. Após a descoberta dos desvios, ele se mudou para outro estado para escapar da Justiça.
A prisão ocorreu durante uma operação coordenada entre as Polícias Civis da Bahia e do Espírito Santo. A equipe baiana, vinculada à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), identificou o paradeiro do suspeito na capital capixaba. Já a Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar e das Delegacias Especializadas, cumpriu o mandado de prisão.
O suspeito será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
