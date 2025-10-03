Menu
HOME > POLÍCIA
INTERIOR DA BAHIA

Homem é preso por desviar 700 bois e causar prejuízo de R$ 2 milhões

Prisão aconteceu após ação conjunta das polícias da Bahia e do Espírito Santo

Luan Julião

Por Luan Julião

03/10/2025 - 13:42 h
Um homem de 48 anos, apontado como responsável pelo desaparecimento de cerca de 700 cabeças de gado em fazendas de Itabuna, no sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 2, no Espírito Santo, após ficar foragido por dez meses.

Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, o ex-caseiro aproveitou-se da confiança dos proprietários para desviar animais das propriedades entre 2023 e 2024, causando prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões. Após a descoberta dos desvios, ele se mudou para outro estado para escapar da Justiça.

Leia Também:

Justiça reconhece “pornografia de vingança” e homem é preso; entenda
MP denuncia quatro PMs por homicídio qualificado no Recôncavo baiano
Irmão de blogueira baiana é detido por suspeita de roubo em Salvador

A prisão ocorreu durante uma operação coordenada entre as Polícias Civis da Bahia e do Espírito Santo. A equipe baiana, vinculada à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), identificou o paradeiro do suspeito na capital capixaba. Já a Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar e das Delegacias Especializadas, cumpriu o mandado de prisão.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

x