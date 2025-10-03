POLÍCIA
Irmão de blogueira baiana é detido por suspeita de roubo em Salvador
Suspeito estava com um bloqueador de sinal perto de shopping
Um homem foi conduzido pela polícia para Central de Flagrantes em Salvador, na noite de quinta-feira (2), por suposta utilização de um bloqueador de sinal para roubar carros. O MASSA! apurou que trata-se de Gabriel Luiz Ribeiro Rosa, de 24 anos. Ele é irmão da blogueira Sthe Matos.
Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, o rapaz estava próximo ao Shopping Bela Vista, quando seguranças suspeitaram de que ele utilizava o aparelho para evitar que os carros fossem travados quando os motoristas acionavam o controle.
De imediato, com o acionamento da polícia, Gabriel teve que ser levado à delegacia. No entanto, momentos depois de ser ouvido, o rapaz acabou liberado em seguida.
Fotos obtidas com exclusividade pelo MASSA! mostram o momento em que o irmão de Sthe Matos aparece no local em que foi detido pelos policiais. É possível vê-lo chegar com um automóvel branco, do modelo Ford KA, e adentrar pela cancela como um cliente comum.
