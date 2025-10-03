Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Irmão de blogueira baiana é detido por suspeita de roubo em Salvador

Suspeito estava com um bloqueador de sinal perto de shopping

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 9:21 h | Atualizada em 03/10/2025 - 11:04
Rapaz estava próximo ao Shopping Bela Vista
Rapaz estava próximo ao Shopping Bela Vista -

Um homem foi conduzido pela polícia para Central de Flagrantes em Salvador, na noite de quinta-feira (2), por suposta utilização de um bloqueador de sinal para roubar carros. O MASSA! apurou que trata-se de Gabriel Luiz Ribeiro Rosa, de 24 anos. Ele é irmão da blogueira Sthe Matos.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, o rapaz estava próximo ao Shopping Bela Vista, quando seguranças suspeitaram de que ele utilizava o aparelho para evitar que os carros fossem travados quando os motoristas acionavam o controle.

De imediato, com o acionamento da polícia, Gabriel teve que ser levado à delegacia. No entanto, momentos depois de ser ouvido, o rapaz acabou liberado em seguida.

Fotos obtidas com exclusividade pelo MASSA! mostram o momento em que o irmão de Sthe Matos aparece no local em que foi detido pelos policiais. É possível vê-lo chegar com um automóvel branco, do modelo Ford KA, e adentrar pela cancela como um cliente comum.

Confira:

Leia Também:

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual
Pistola 380 é apreendida em ação com dois mortos em Feira de Santana
Ônibus seguem sem circular em São Marcos pelo quinto dia seguido

x