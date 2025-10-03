Pistola 380 é apreendida em ação com dois mortos em Feira de Santana

Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana - Foto: Divulgação | PM

Uma incursão feita pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Leste) na região da Estrada do Calundu, na Lagoa Salgada, em Feira de Santana, na quinta-feira, 2, resultou na apreensão de duas armas.

A PM foi acionada após receber uma denúncia de tráfico de drogas na região e quando chegaram ao local foram recebidos a tiros. Houve confronto e dois criminosos acabaram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

As vítimas chegaram a ser socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Na ação foram apreendidas uma pistola calibre 380 com numeração raspada, carregador, 5 munições, um revólver calibre 38, uma réplica de pistola, 29 porções de maconha, 4 pedras de crack, uma porção pequena de cocaína. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH) registrou a morte de dois homens sem identificação formal na noite da última quinta-feira (2) por intervenção de agente de segurança pública.

Ainda segundo a Civil, na DH foram apresentadas duas armas municiadas, um revólver e uma pistola. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar os mortos.