Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Pistola 380 é apreendida em ação com dois mortos em Feira de Santana

Incursão aconteceu na Estrada do Calundu na quinta-feira

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

03/10/2025 - 6:51 h | Atualizada em 03/10/2025 - 7:19
Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana
Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana -

Uma incursão feita pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Leste) na região da Estrada do Calundu, na Lagoa Salgada, em Feira de Santana, na quinta-feira, 2, resultou na apreensão de duas armas.

A PM foi acionada após receber uma denúncia de tráfico de drogas na região e quando chegaram ao local foram recebidos a tiros. Houve confronto e dois criminosos acabaram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As vítimas chegaram a ser socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Na ação foram apreendidas uma pistola calibre 380 com numeração raspada, carregador, 5 munições, um revólver calibre 38, uma réplica de pistola, 29 porções de maconha, 4 pedras de crack, uma porção pequena de cocaína. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH) registrou a morte de dois homens sem identificação formal na noite da última quinta-feira (2) por intervenção de agente de segurança pública.

Ainda segundo a Civil, na DH foram apresentadas duas armas municiadas, um revólver e uma pistola. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar os mortos.

Leia Também:

Estudante baiano é morto na porta de casa enquanto retornava da escola
Artesão é morto após entrar com cachorro no supermercado
Cantor da música "Boca Errada" é executado a tiros dentro de casa

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão feira de santana PM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Armas apreendidas na ação da PM em Feira de Santana
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x