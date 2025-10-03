Ônibus seguem sem circular em São Marcos pelo quinto dia seguido

Não há previsão para regularização do serviço - Foto: Redes sociais

Os moradores do bairro de São Marcos, em Salvador, estão sem ônibus há cinco dias nesta sexta-feira, 3. O serviço foi suspenso devido aos protestos pedindo Justiça por Caíque dos Santos Reis, morto no último domingo, 28, durante uma ação policial.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não há previsão para regularização do serviço público de transporte no bairro. Os coletivos estão desviando pela Via Regional, evitando entrar no bairro.

Protesto

A família de Caíque realizou diversos protestos ao longo da semana afirmando a inocência dele. Segundo informações, o rapaz não tinha envolvimento com a criminalidade. Era estudante, trabalhava como barbeiro e, inclusive, na segunda-feira, após dia do ocorrido, iniciaria seu primeiro dia de trabalho como atendente de uma confeitaria. O corpo dele foi enterrado no Cemitério Quinta do Lázaros, na Baixa de Quintas, nessa segunda.

Na noite desta quarta-feira, 1º, suspeitos de envolvimento com o tráfico invadiram um ônibus e tomaram a chave, deixando o coletiva atravessado no na Via Regional, nas proximidades de São Rafael, em Salvador. O ato, seria mais uma ação em represália a morte de duas pessoas em São Marcos, no domingo, 22. Entre elas, o jovem Caíque, de 16 anos.

Policiais Militares afastados

Os policiais militares envolvidos na ação que terminou com morte do adolescente, foram afastados das atividades de ruas. A corporação confirmou a informação na quarta-feira, 1º. De acordo com a Polícia Militar, logo tomou conhecimento da ocorrência, determinou a adoção imediata do protocolo que estabelece as medidas a serem aplicadas em situações de ocorrência com trauma, inclusive aquelas que resultam em lesão corporal grave ou morte.

Conforme o regulamento, os policiais militares envolvidos foram afastados das atividades operacionais, submetidos a oitivas individuais e encaminhados ao Departamento de Promoção Social da PM. Na unidade, recebem acompanhamento psicológico especializado, participam de atividades de apoio emocional e de palestras diárias voltadas à valorização da vida e aos valores humanos, permanecendo sob acompanhamento administrativo até a conclusão das investigações.

"A Polícia Militar da Bahia reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a defesa da vida, ressaltando que não compactua com desvios de conduta e assegurará a plena responsabilização de eventuais excessos, sempre garantindo os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa", disse em nota.