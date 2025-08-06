POLÍCIA
Homem em situação de rua é encontrado morto em Brotas
Corpo estava no início da Ladeira da Cruz da Redenção
Por Luan Julião e Victoria Isabel
Um homem em situação de rua, conhecido como Damásio, foi encontrado morto início da Ladeira da Cruz da Redenção, no bairro de Brotas, em Salvador, nesta quarta-feira, 6. De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a vítima, que aparentava ter entre 40 e 45 anos, vivia sob um viaduto na região da Avenida ACM.
Leia Também:
De acordo com relatos colhidos no local, uma mulher que conhecia a vítima informou que o homem costumava subir em um coqueiro da área e que ele poderia ter caído de lá. No entanto, a mesma testemunha também relatou que o morador de rua teria se envolvido recentemente em uma briga com outro homem em situação de rua, o que pode indicar um possível homicídio.
Um carrinho de compras com diversos pertences da vítima, incluindo objetos pessoais, lixo e mercadorias diversas, foi encontrado ao lado do corpo.
Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia. A causa da morte ainda não foi confirmada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes