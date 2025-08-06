Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem em situação de rua é encontrado morto em Brotas

Corpo estava no início da Ladeira da Cruz da Redenção

Por Luan Julião e Victoria Isabel

06/08/2025 - 12:50 h
Corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 6.
Corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 6. -

Um homem em situação de rua, conhecido como Damásio, foi encontrado morto início da Ladeira da Cruz da Redenção, no bairro de Brotas, em Salvador, nesta quarta-feira, 6. De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a vítima, que aparentava ter entre 40 e 45 anos, vivia sob um viaduto na região da Avenida ACM.

De acordo com relatos colhidos no local, uma mulher que conhecia a vítima informou que o homem costumava subir em um coqueiro da área e que ele poderia ter caído de lá. No entanto, a mesma testemunha também relatou que o morador de rua teria se envolvido recentemente em uma briga com outro homem em situação de rua, o que pode indicar um possível homicídio.

Um carrinho de compras com diversos pertences da vítima, incluindo objetos pessoais, lixo e mercadorias diversas, foi encontrado ao lado do corpo.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia. A causa da morte ainda não foi confirmada.

x