POLÍCIA
BAHIA

Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado pela companheira

Vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/12/2025 - 17:47 h
IMAGENS DE SIMULANÇA NA AMBULANCIA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SO SAMU E ATENDIMENTO A OCORRENCIAS DO SAMU
IMAGENS DE SIMULANÇA NA AMBULANCIA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SO SAMU E ATENDIMENTO A OCORRENCIAS DO SAMU

Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado pela companheira no povoado Pontal, zona rural de Biritinga, no interior da Bahia.

O homem deu entrada no Hospital Municipal de Biritinga e relatou à Polícia Militar que foi atingido na região da costela, apontando a companheira como autora da agressão. O ataque aconteceu no sábado, 6, mas ainda não há informações sobre a motivação.

Socorrido

Ainda conforme a PM, a vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela. Após o ocorrido, a mulher fugiu.

A Delegacia Territorial (DT) de Biritinga investiga o caso como tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, equipes realizam buscas para localizar a suspeita, que permanece foragida.

Bahia BIRITINGA crime esfaqueamento Polícia Tentativa de Homicídio violência zona rural

x