BAHIA
Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado pela companheira
Vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital.
Por Leilane Teixeira
Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado pela companheira no povoado Pontal, zona rural de Biritinga, no interior da Bahia.
O homem deu entrada no Hospital Municipal de Biritinga e relatou à Polícia Militar que foi atingido na região da costela, apontando a companheira como autora da agressão. O ataque aconteceu no sábado, 6, mas ainda não há informações sobre a motivação.
Leia Também:
Socorrido
Ainda conforme a PM, a vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela. Após o ocorrido, a mulher fugiu.
A Delegacia Territorial (DT) de Biritinga investiga o caso como tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, equipes realizam buscas para localizar a suspeita, que permanece foragida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes