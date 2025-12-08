PERIGO
Policiais ficam feridos em tiroteio contra facções criminosas na Bahia
Um dos suspeitos foram presos
Por Luiza Nascimento
Dois policiais ficaram feridos durante uma troca de tiros contra integrantes de duas facções criminosas, nesta segunda-feira, 8. O caso ocorreu no município de Barro Preto, no sul da Bahia.
Os agentes tentavam se proteger, quando se machucaram, no entanto, não foram baleados. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem foi preso durante a ação.
Conflito entre facções
A Polícia Militar foi acionada por populares devido a um conflito entre facções criminosas na região. Segundo a denúncia, suspeitos fortemente armados estavam invadindo o local.
Ao localizar os indivíduos dentro de um carro, a corporação os seguiu e, ao perceberem a ação, os suspeitos teriam iniciado os disparos. Houve revide.
Um dos suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir com os comparsas para uma zona de mata. Roupas camufladas e outros equipamentos foram encontrados dentro do veículo.
Posteriormente, um homem, apontado como o chefe do grupo, foi localizado dentro de uma casa e preso em flagrante.
