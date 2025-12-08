Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERIGO

Policiais ficam feridos em tiroteio contra facções criminosas na Bahia

Um dos suspeitos foram presos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/12/2025 - 17:43 h
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre -

Dois policiais ficaram feridos durante uma troca de tiros contra integrantes de duas facções criminosas, nesta segunda-feira, 8. O caso ocorreu no município de Barro Preto, no sul da Bahia.

Os agentes tentavam se proteger, quando se machucaram, no entanto, não foram baleados. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem foi preso durante a ação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conflito entre facções

A Polícia Militar foi acionada por populares devido a um conflito entre facções criminosas na região. Segundo a denúncia, suspeitos fortemente armados estavam invadindo o local.

Leia Também:

Tiroteio entre facção e polícia é registrado no Nordeste de Amaralina
Ex-BBB vive terror em shopping e relata pânico durante tiroteio
Tiroteio interrompe aplicação do Enem 2025 e prova é remarcada

Ao localizar os indivíduos dentro de um carro, a corporação os seguiu e, ao perceberem a ação, os suspeitos teriam iniciado os disparos. Houve revide.

Um dos suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir com os comparsas para uma zona de mata. Roupas camufladas e outros equipamentos foram encontrados dentro do veículo.

Posteriormente, um homem, apontado como o chefe do grupo, foi localizado dentro de uma casa e preso em flagrante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barro Preto conflito armado Facções criminosas Polícia prisão em flagrante segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x