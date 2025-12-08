Menu
CRIME

Homem morre após ser brutalmente espancado na Bahia

Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os responsáveis pela agressão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/12/2025 - 16:52 h
vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens
Um jovem de 26 anos morreu após ser brutalmente espancado na madrugada deste domingo, 7, em Alagoinhas, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens.

Segundo a Polícia Civil, moradores encontraram Antônio Vitor caído em uma via pública e acionaram o socorro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Dantas Bião, mas não resistiu aos ferimentos.

Registro na polícia

Informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) indicam que o jovem tinha registros anteriores na polícia por roubo e tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os responsáveis pela agressão e esclarecer a motivação. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas. Laudos periciais e de necropsia foram solicitados.

x