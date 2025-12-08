Homem morre após ser brutalmente espancado na Bahia

vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um jovem de 26 anos morreu após ser brutalmente espancado na madrugada deste domingo, 7, em Alagoinhas, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Antônio Vitor Ferreira das Virgens.

Segundo a Polícia Civil, moradores encontraram Antônio Vitor caído em uma via pública e acionaram o socorro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Dantas Bião, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Registro na polícia

Informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) indicam que o jovem tinha registros anteriores na polícia por roubo e tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os responsáveis pela agressão e esclarecer a motivação. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas. Laudos periciais e de necropsia foram solicitados.