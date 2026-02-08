Homem invade aeroporto, tenta furtar helicóptero, mas derruba aeronave

- Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 33 anos foi preso, neste domingo, 8, suspeito de invadir o aeroporto de Caxambu, em São Lourenço, no Sul deMinas Gerais e tentar furtar um helicóptero. O roubo foi mal sucedido e ele acabou derrubando o veículo, durante tentativa de decolagem.

Em depoimento à Polícia Militar, o suspeito afirmou ser apaixonado por aeronaves, e disse que estava apenas tentando testá-la. Segundo o relato, o rapaz possui brevê, registro de licença de piloto, mas o documento estaria vencido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu na madrugada, no entanto o homem foi localizado por volta das 15h, na casa dele, no mesmo município, após levantamento de informações das forças policiais. Ele foi detido pelos agentes e encaminhado para a delegacia.

O helicóptero é particular, não pertence a uma escola de aviação e estava fora do hangar no momento do crime. Assim, para acessar o veículo, o suspeito teria cortado a tela de proteção do aeroporto e fugido logo após a queda.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e identificou um pequeno derramamento de combustível, sem registro de incêndio ou explosão. A área passou por avaliação de segurança e o combustível foi removido para evitar riscos.

Não é a primeira vez

Ainda no depoimento, o suspeito contou que, anos atrás, faz algo semelhante no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele teria consiguido voar por alguns minutos, pousou em uma praia e fugiu em seguida. Apesar do relato, o caso ainda será checado pela equipe investigativa.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado para atendimento médico em razão de uma pequena lesão em um dos dedos da mão direita e, posteriormente, conduzido à delegacia. Os policiais apreenderam seu notebook, um aparelho celular e vestimentas utilizadas.