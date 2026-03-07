Homem morde e arranca lábios da esposa durante agressão doméstica

- Foto: Divulgação | Polícia Civil de Alagoas

Uma mulher de 23 anos teve o rosto desfigurado após ser mordida pelo marido durante uma agressão dentro de casa, na cidade de Viçosa (AL). Na situação, ocorrida na última terça-feira, 3, o homem teria mordido o rosto da companheira e arrancado parte dos lábios dela.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), a agressão aconteceu durante uma discussão entre o casal, que estava junto havia cerca de 10 anos e tem quatro filhos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vítima, identificada apenas como Raquel, foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde precisou passar por cirurgia. Familiares ainda colocaram a parte do lábio arrancada em um recipiente com gelo na tentativa de possibilitar o reimplante, o que não foi possível devido à gravidade da lesão.

Suspeito está foragido

O homem, identificado como José Williams, fugiu após o ataque e ainda não foi localizado.

De acordo com o delegado regional Fernando Lustosa, da 9ª Delegacia Regional de Polícia (9ª DRP), testemunhas e familiares da vítima foram ouvidos no decorrer das investigações. Enquanto isso, a jovem passou por exame de corpo de delito e deverá realizar perícia complementar no Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.

A corporação instaurou inquérito para investigar o caso, tratado como violência doméstica.