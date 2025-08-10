TENTATIVA FRUSTRADA
Homem tenta se passar por irmão gêmeo para evitar prisão na Bahia
Ele é suspeito de descumprir medida protetiva de urgência contra uma mulher de 31 anos
Por Anderson Ramos
Um homem de 41 anos tentou usar uma estratégia diferenciada para tentar escapar da prisão na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na sexta-feira, 8.
Suspeito de descumprir medida protetiva de urgência contra uma mulher de 31 anos, ele tentou se passar pelo irmão gêmeo idêntico para evitar a prisão, mas foi desmentido no momento da abordagem, segundo informou a Polícia Civil.
O suspeito, que não teve o nome revelado, foi encontrado dentro do estabelecimento localizado no bairro Barreirinhas, enquanto participava de uma atividade de capoeira. Após a prisão, foi conduzido ao Complexo Policial.
A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras) e da 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, no âmbito da Operação Esquiva e integrada à campanha “Agosto Lilás”.
Ficha extensa
De acordo com as investigações, o homem responde a diversos processos por crimes de violência doméstica e já havia usado tornozeleira eletrônica, que retirou por conta própria para viver na clandestinidade.
Ele também é suspeito de se passar pelo irmão em outras ocasiões para se esquivar de ações policiais. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, por causa do descumprimento da medida protetiva.
O preso realizou os exames legais e está custodiado, à disposição da Justiça.
