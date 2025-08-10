Homem tenta se passar por irmão gêmeo para evitar prisão na Bahia

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras) - Foto: Prefeitura de Barreiras

Um homem de 41 anos tentou usar uma estratégia diferenciada para tentar escapar da prisão na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na sexta-feira, 8.

Suspeito de descumprir medida protetiva de urgência contra uma mulher de 31 anos, ele tentou se passar pelo irmão gêmeo idêntico para evitar a prisão, mas foi desmentido no momento da abordagem, segundo informou a Polícia Civil.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi encontrado dentro do estabelecimento localizado no bairro Barreirinhas, enquanto participava de uma atividade de capoeira. Após a prisão, foi conduzido ao Complexo Policial.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras) e da 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, no âmbito da Operação Esquiva e integrada à campanha “Agosto Lilás”.

Ficha extensa

De acordo com as investigações, o homem responde a diversos processos por crimes de violência doméstica e já havia usado tornozeleira eletrônica, que retirou por conta própria para viver na clandestinidade.

Ele também é suspeito de se passar pelo irmão em outras ocasiões para se esquivar de ações policiais. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, por causa do descumprimento da medida protetiva.

O preso realizou os exames legais e está custodiado, à disposição da Justiça.