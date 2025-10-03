Idoso é morto a facadas em frente à própria casa na Bahia

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre - Foto: Divulgação/PMBA

Um idoso identificado como Ney Batista Ribeiro, de 82 anos, foi encontrado morto a facadas na quinta-feira, 2, na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado em frente à residência onde ele morava, no povoado Monte Alegre. Segundo informações iniciais, a vítima apresentava ferimentos no rosto e pescoço.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Santa Rita de Cássia, que apura a autoria e motivação do homicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde será submetido a necropsia.