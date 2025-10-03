POLÍCIA
Idoso é morto a facadas em frente à própria casa na Bahia
Crime ocorreu na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia
Por Victoria Isabel
Um idoso identificado como Ney Batista Ribeiro, de 82 anos, foi encontrado morto a facadas na quinta-feira, 2, na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado em frente à residência onde ele morava, no povoado Monte Alegre. Segundo informações iniciais, a vítima apresentava ferimentos no rosto e pescoço.
As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Santa Rita de Cássia, que apura a autoria e motivação do homicídio.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde será submetido a necropsia.
