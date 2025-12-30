Investigada por organização criminosa e roubo é presa em Pirajá

Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada - Foto: Reprodução Políca Civil

Uma mulher de 32 anos, apontada em investigações por envolvimento com roubo e associação criminosa, foi presa nesta terça-feira, 30, no bairro de Pirajá, em Salvador. A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência realizado por equipes da 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima.

Os policiais do Serviço de Investigação (SI) receberam uma denúncia anônima indicando que a suspeita havia deixado a região conhecida como Baixa da Gia, em Vila Canária, e seguido para Pirajá, onde acabou localizada e capturada.

À disposição da Justiça

Depois da prisão, ela foi levada para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde tiveram cumprimento cinco mandados de prisão preventiva — quatro relacionados ao crime de associação criminosa e um por roubo. A mulher permanece presa e à disposição da Justiça.