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CRIME EM FAMÍLIA

Irmãos condenados por tentativa de homicídio são presos na Bahia

Dupla foi localizada durante a Operação Consanguis

Andrêzza Moura
Por
Crime aconteceu em maio de 2011
Crime aconteceu em maio de 2011 - Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois irmãos condenados por tentativa de homicídio qualificado foram presos, nesta sexta-feira, 22, durante a Operação Consanguis, deflagrada pela Polícia Civil no município de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

Os homens, de 42 e 43 anos, eram alvo de mandados de prisão expedidos após condenação pelo Tribunal do Júri. O crime ocorreu em maio de 2011, na localidade de Campo da Areinha, zona rural do município.

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Segundo as investigações, um dos irmãos desferiu golpes de faca contra a vítima, enquanto o outro a segurava para impedir que ela reagisse. O homem sobreviveu após receber socorro imediato.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Presidente Tancredo Neves, com apoio do GATTI Costa do Dendê e do Núcleo de Inteligência da 5ª Coorpin, em Valença.

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A dupla permanece custodiada à disposição da Justiça aguardando transferência para o sistema prisional.

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Bahia Polícia Civil tentativa homicídio

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