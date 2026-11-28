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Reinaldo Pereira Souza, apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa que atua no extremo sul da Bahia, foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de um homem em Eunápolis.

A sentença, em regime inicial fechado, foi anunciada na sexta-feira, 27, pelo Tribunal do Júri, quase 11 anos após o crime, ocorrido em 1º de maio de 2015, nas proximidades da Feira do Bueiro, no centro da cidade.

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A condenação ocorreu um dia depois de o irmão dele, Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, chefe do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), também receber uma pena de 30 anos de prisão por outro homicídio.

Os dois são apontados como integrantes da cúpula da mesma organização criminosa e, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), teriam ordenado a morte de pessoas suspeitas de ligação com grupos rivais.

Reinaldo já está preso por condenações em outros processos. Ednaldo, por outro lado, permanece foragido desde a fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024.

Irmãos são apontados como líderes de facção desde 2010

Investigações e relatórios policiais produzidos em 2010 já apontavam Reinaldo e Ednaldo como principais articuladores do tráfico de drogas em Eunápolis.

O crime pelo qual Ednaldo foi condenado ocorreu em 2016, quando um adolescente foi morto a tiros no bairro Minas Gerais.

Segundo a denúncia do MP-BA, o assassinato teria sido motivado pela suspeita de que o jovem atuava como olheiro de uma facção rival.

Mutirão realizou 25 julgamentos em cinco dias

As duas condenações ocorreram durante o Mutirão Júri 5×5, iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para acelerar o julgamento de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.

A força-tarefa foi realizada entre segunda-feira, 23, e sexta-feira, 27, com cinco sessões do Tribunal do Júri por dia, totalizando 25 julgamentos. Além dos julgamentos, o mutirão realizou 100 audiências criminais, sendo 58 preparatórias para sessões do Tribunal do Júri.