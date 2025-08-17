Jovem é morto a tiros na mesma praia onde três mulheres desapareceram

João Pedro curtia com familiares, quando foi executado - Foto: Reprodução Ilhéus 24h

Um jovem foi executado a tiros, na tarde desse domingo, 17, na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus, sudoeste da Bahia, enquanto se divertia ao lado de familiares.

O local é o mesmo onde Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez com vida, na tarde da sexta-feira, 15. Elas foram encontradas mortas, na manhã do sábado, 16.

Vítimas serão enterradas em Aurelino Leal e Vitória da Conquista | Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo informações de uma testemunha, João Pedro Mattos dos Santos, 21, estava com familiares na Cabana Marinheiros Beach, quando um homem se aproximou dele, deu três tiros e fugiu em seguida. O rapaz não teve chance de defesa e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Ainda de acordo com relatos, outra pessoa ficou ferida no ataque. Mas, a Polícia Civil não confirma a informação. Na hora do crime, a praia estava cheia de banhistas, que correram em direção à BA-001 - Rodovia Ilhéus/ Olivença -, na tentativa de se proteger.

Testemunhas revelaram que além de João Pedro, outra pessoa foi baleada | Foto: Reprodução Ilhéus 24h

“Testemunhas informaram que João Pedro estava no local quando foi surpreendido por um homem, que deflagrou três tiros contra ele. O procedimento deve ser encaminhado para o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que seguirá com a investigação”, diz um trecho da nota da PC. A ocorrência foi atendida por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus.