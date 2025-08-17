VIOLÊNCIA EM ILHÉUS
Jovem é morto a tiros na mesma praia onde três mulheres desapareceram
Rapaz foi executado diante de banhistas e familiares na Praia dos Milionários
Por Andrêzza Moura
Um jovem foi executado a tiros, na tarde desse domingo, 17, na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus, sudoeste da Bahia, enquanto se divertia ao lado de familiares.
O local é o mesmo onde Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez com vida, na tarde da sexta-feira, 15. Elas foram encontradas mortas, na manhã do sábado, 16.
Segundo informações de uma testemunha, João Pedro Mattos dos Santos, 21, estava com familiares na Cabana Marinheiros Beach, quando um homem se aproximou dele, deu três tiros e fugiu em seguida. O rapaz não teve chance de defesa e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.
Ainda de acordo com relatos, outra pessoa ficou ferida no ataque. Mas, a Polícia Civil não confirma a informação. Na hora do crime, a praia estava cheia de banhistas, que correram em direção à BA-001 - Rodovia Ilhéus/ Olivença -, na tentativa de se proteger.
“Testemunhas informaram que João Pedro estava no local quando foi surpreendido por um homem, que deflagrou três tiros contra ele. O procedimento deve ser encaminhado para o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que seguirá com a investigação”, diz um trecho da nota da PC. A ocorrência foi atendida por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus.
