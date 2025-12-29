Líder do Comando Vermelho, 'Bozo' é preso enquanto curtia praia

Daniel Rodrigues dos Santos é um dos principais líderes do CV de Goiás - Foto: Reprodução/X

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu no domingo, 28, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido popularmente como ‘Bozo’. O criminoso estava curtindo o dia na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, quando foi surpreendido pelos policiais.

De acordo com a PMERJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro, o criminoso estava escondido na comunidade da Rocinha e estava entre os alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro nos Complexos do Alemão e da Penha.

A força-tarefa da prisão teve apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do 23º BPM (Botafogo) e de forças de segurança de Goiás, responsáveis pela troca de informações e monitoramento do foragido.

Segundo a 12ª DP (Copacabana), o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele.

A prisão confirma a atuação integrada das forças de segurança do Rio de Janeiro e de outros estados no combate ao crime organizado, garantindo que líderes de facções foragidos sejam localizados e presos.

Quem é Bozo

Daniel Rodrigues dos Santos, o “Bozo”, é um criminoso foragido de Goiás ligado ao tráfico e às atividades do Comando Vermelho na região de Aparecida de Goiânia.

Ele escapou da Operação Contenção em outubro de 2025, passou a se esconder na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e foi monitorado pelas forças de segurança até ser preso pela PMERJ na Praia de São Conrado, enquanto se mantinha foragido da Justiça goiana.