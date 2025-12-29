Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Líder do Comando Vermelho, 'Bozo' é preso enquanto curtia praia

O criminoso estava curtindo o dia na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Carla Melo

Por Carla Melo

29/12/2025 - 21:04 h
Daniel Rodrigues dos Santos é um dos principais líderes do CV de Goiás
Daniel Rodrigues dos Santos é um dos principais líderes do CV de Goiás

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu no domingo, 28, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido popularmente como ‘Bozo’. O criminoso estava curtindo o dia na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, quando foi surpreendido pelos policiais.

De acordo com a PMERJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro, o criminoso estava escondido na comunidade da Rocinha e estava entre os alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro nos Complexos do Alemão e da Penha.

A força-tarefa da prisão teve apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do 23º BPM (Botafogo) e de forças de segurança de Goiás, responsáveis pela troca de informações e monitoramento do foragido.

Segundo a 12ª DP (Copacabana), o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele.

A prisão confirma a atuação integrada das forças de segurança do Rio de Janeiro e de outros estados no combate ao crime organizado, garantindo que líderes de facções foragidos sejam localizados e presos.

Quem é Bozo

Daniel Rodrigues dos Santos, o “Bozo”, é um criminoso foragido de Goiás ligado ao tráfico e às atividades do Comando Vermelho na região de Aparecida de Goiânia.

Ele escapou da Operação Contenção em outubro de 2025, passou a se esconder na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e foi monitorado pelas forças de segurança até ser preso pela PMERJ na Praia de São Conrado, enquanto se mantinha foragido da Justiça goiana.

Comando Vermelho Operação Contenção polícia militar prisão de criminosos segurança pública tráfico de drogas

