Líder do Comando Vermelho, 'Bozo' é preso enquanto curtia praia
O criminoso estava curtindo o dia na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro
Por Carla Melo
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu no domingo, 28, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido popularmente como ‘Bozo’. O criminoso estava curtindo o dia na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, quando foi surpreendido pelos policiais.
De acordo com a PMERJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro, o criminoso estava escondido na comunidade da Rocinha e estava entre os alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro nos Complexos do Alemão e da Penha.
A força-tarefa da prisão teve apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do 23º BPM (Botafogo) e de forças de segurança de Goiás, responsáveis pela troca de informações e monitoramento do foragido.
Segundo a 12ª DP (Copacabana), o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele.
A prisão confirma a atuação integrada das forças de segurança do Rio de Janeiro e de outros estados no combate ao crime organizado, garantindo que líderes de facções foragidos sejam localizados e presos.
Quem é Bozo
Daniel Rodrigues dos Santos, o “Bozo”, é um criminoso foragido de Goiás ligado ao tráfico e às atividades do Comando Vermelho na região de Aparecida de Goiânia.
Ele escapou da Operação Contenção em outubro de 2025, passou a se esconder na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e foi monitorado pelas forças de segurança até ser preso pela PMERJ na Praia de São Conrado, enquanto se mantinha foragido da Justiça goiana.
