POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo

Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por lavagem de dinheiro, tráfico de armas e homicídios

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/02/2026 - 23:05 h

Imagem ilustrativa da imagem Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo
-

Um homem apontado como líder do Comando Vermelho (CV) com atuação no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso na noite desta segunda-feira, 9, no interior de São Paulo.

Reinaldo Conceição Coelho, vulgo "Cabeção" e "Cérebro", mantinha ligação direta com o CV do Rio de Janeiro e era considerado peça-chave na articulação do tráfico de drogas e armas na capital baiana. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de:

  • tráfico de armas;
  • tráfico de drogas;
  • lavagem de dinheiro;
  • envolvimento em homicídios.

O homem foi localizado no município de Valinhos, em São Paulo, após ação integrada que contou com o apoio da FICCO São Paulo e da Polícia Militar paulista. Ele já havia sido alvo da Operação Duplo X, deflagrada em junho de 2024, que mirou integrantes de organizações criminosas com atuação interestadual.

De acordo com a polícia, o suspeito exercia papel de liderança na distribuição de entorpecentes e armamentos, além de atuar na coordenação de crimes violentos relacionados à disputa por território.

Operação conjunta

A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia.

