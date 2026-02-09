Líder do CV em Cosme de Farias é preso em São Paulo

- Foto: DIVULGAÇÃO

Um homem apontado como líder do Comando Vermelho (CV) com atuação no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso na noite desta segunda-feira, 9, no interior de São Paulo.

Reinaldo Conceição Coelho, vulgo "Cabeção" e "Cérebro", mantinha ligação direta com o CV do Rio de Janeiro e era considerado peça-chave na articulação do tráfico de drogas e armas na capital baiana. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

tráfico de armas;

tráfico de drogas;

lavagem de dinheiro;

envolvimento em homicídios.

O homem foi localizado no município de Valinhos, em São Paulo, após ação integrada que contou com o apoio da FICCO São Paulo e da Polícia Militar paulista. Ele já havia sido alvo da Operação Duplo X, deflagrada em junho de 2024, que mirou integrantes de organizações criminosas com atuação interestadual.

De acordo com a polícia, o suspeito exercia papel de liderança na distribuição de entorpecentes e armamentos, além de atuar na coordenação de crimes violentos relacionados à disputa por território.

Operação conjunta

A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia.