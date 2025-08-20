Menu
DESAPARECIMENTO EM SÉRIE

Mistério em Ilhéus: mulher desaparece após outras 3 serem encontradas mortas

Mulher saiu de casa para fazer compras na feira, na tarde dessa terça-feira, 19, e não retornou

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/08/2025 - 0:16 h
Tatiane está desaparecida desde às 12h dessa terça-feira, 19
Tatiane está desaparecida desde às 12h dessa terça-feira, 19 -

Mais um caso misterioso de desaparecimento de mulheres foi registrado em Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde dessa terça-feira, 19. A nova ocorrência envolve a líder quilombola Tatiane Silva Santos, de 32 anos, que foi vista pela última vez ao sair da casa da irmã, no bairro Malhado, zona norte da cidade, com destino a uma feira localizada a poucos metros da residência.

"Ela chegou lá em casa, em torno de meio-dia, para deixar a filhinha dela lá e falou que ia na feira e, disso, desapareceu. Não tem nenhuma suspeita, ela não falou nada, não comentou nada sobre depressão", explicou a irmã de Tatiane, a estudante de enfermagem Thairlane Santos. Ela não soube informar se o marido da irmã já havia registrado ocorrência na delegacia.

Tatiene é casada e tem uma filha de 7 anos
Tatiene é casada e tem uma filha de 7 anos | Foto: Reprodução Redes Sociais

Tatiane, que mora no bairro Alto do Coqueirinho, é casada e mãe de uma menina de sete anos. Segundo Thairlane, essa é a primeira vez que a irmã desaparece. "Procuramos ela em quase toda Ilhéus. No centro, na zona sul, em todos os lugares. A gente mostra a foto dela, mas ninguém viu nada, ninguém sabe de nada", lamentou.

A influenciadora digital Ana Beatriz Santos Silva, amiga próxima de Tatiane, também está envolvida nas buscas.

"Ela é minha ex-cunhada, é muito minha amiga. Nós, amigos e familiares, estamos fazendo buscas. Têm umas quatro motos e dois carros cheios de gente. Fomos na feira, em hospitais, e não tem nenhum registro sobre ela. Já fomos em vários lugares, disseram que a viram para o lado da zona sul. Fomos lá, mas não a encontramos", relatou Ana Beatriz. A zona sul foi o local onde outras três mulheres desapareceram e foram encontradas mortas.

Desaparecimento zona sul

O desaparecimento de Tatiane acontece poucos dias após outras três mulheres sumirem misteriosamente e serem encontradas mortas.

Os corpos das servidoras públicas do munícipio Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e da jovem Mariana Bastos da Silva, 20, foram localizados na tarde do sábado, 16, em uma área de mata entre as Associações dos Funcionários da Ceplac (AFC) e Atlética Banco do Brasil (AABB). Elas foram assinadas com arma branca.

Mulheres desapareceram na sexta-feira, 15, e foram encontradas mortas no sábado, 16
Mulheres desapareceram na sexta-feira, 15, e foram encontradas mortas no sábado, 16 | Foto: Reprodução Redes Sociais

Elas desapareceram no final da tarde da sexta-feira, 15, quando caminhavam na Praia dos Milionários. Na ocasião, elas estavam com um cachorro. O animal foi encontrado vivo amarardo à uma árvore ao lado dos corpos.

Presa por matar namorado, mulher tem prisão preventiva decretada
Crime organizado entre Bahia e Rio perde força com prisão de 6 traficantes
Mortes em Ilhéus: DPT faz perícia em local três dias após corpos serem achados

Até a noite dessa terça-feira, nenhum suspeito pelo triplo homicídio havia sido identificado e/ou preso. O caso é investigado pelo delegado Helder Carvalhal de Almeida, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus.

